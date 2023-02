Libano: governatore Banca centrale, da oggi introdotto nuovo tasso di cambio ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano adotterà oggi un nuovo tasso di cambio ufficiale di 15.000 lire per un dollaro. Lo ha dichiarato il governatore della Banca del Libano (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, secondo il quale il cambiamento si applicherà alle banche “portando a una diminuzione del patrimonio netto delle istituzioni”. La decisione era già stata annunciata lo scorso novembre e, secondo Salamé, “è in linea con le riforme richieste dal Fondo monetario internazionale per sbloccare gli aiuti finanziari da tre miliardi di dollari in quattro anni” ed è un primo passo verso l’unificazione graduale delle tariffe. Negli ultimi tre anni, la valuta libanese ha perso oltre il 97 per cento del suo valore. (Lib)