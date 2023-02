Germania: ministro Finanze, ripristino servizio militare obbligatorio fuori discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino del servizio militare obbligatorio in Germania, sospeso nel 2011, è fuori discussione per il Partito liberaldemocratico (Fdp). È quanto dichiarato dal presidente della formazione, il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, secondo il leader della Fdp, è necessario concentrare l'impegno sul potenziamento delle Forze armate (Bundeswehr), così da renderle “altamente professionali”. Inoltre, i giovani hanno “perso così tanto a causa della pandemia” di Covid-19 che non si dovrebbero esservi ipotesi sul ripristino della coscrizione obbligatoria. Per Lindner, tale sviluppo potrebbe inoltre aggravare la carenza di lavoratori qualificati di cui la Germania soffre da anni. “Tenere un intero anno lontani da formazione e lavoro causerebbe grandi danni”, ha infine avvertito il ministro delle Finanze tedesco. (Geb)