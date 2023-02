Ucraina: ex presidente francese Hollande, Putin è un leader "radicalmente razionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è un leader "radicalmente razionale", che sta scommettendo sul logoramento del sostegno europeo all'Ucraina per concludere il conflitto a condizioni vantaggiose. Lo ha dichiarato al quotidiano statunitense "Politico" l'ex presidente della Francia, Francois Hollande. L'ex capo dello Stato, che nel 2014 guidò assieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel i negoziati con la Russia nell'ambito del cosiddetto "formato Normandia", nega che il capo dello Stato russo sia un attore politico irrazionale o un folle. "E' una persona radicalmente razionale, o razionalmente radicale, come preferite", ha dichiarato Hollande. "Ha la sua razionalità, e in tale contesto è disposto a usare la forza. E' in grado di comprendere solo le dinamiche (di potenza) che gli vengono poste di fronte", ha sostenuto l'ex presidente francese. A quasi un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, Putin starebbe cercando di "consolidare quanto guadagnato (sul campo) per stabilizzare il conflitto, sperando che l'opinione pubblica si stanchi e che l'Europa tema una escalation per offrire la prospettiva di un negoziato". A questo proposito, però, Hollande ha avvertito che diversamente dal 2014, il ruolo di mediazione rischia di non andare a Germania e Francia, ma a potenze non europee come Cina e Turchia, "uno sviluppo che non sarà rassicurante per nessuno". (segue) (Was)