Ucraina: ex presidente francese Hollande, Putin è un leader "radicalmente razionale" (2)

- Nel corso dell'intervista a "Politico", Hollande ha anche difeso la risposta di Parigi e di Berlino al conflitto in Ucraina, negando che i loro occasionali tentativi di dialogo con il presidente russo o la cautela sul fronte degli invii di armamenti all'Ucraina costituiscano un segnale di debolezza. Secondo l'ex presidente francese, la linea molto più determinata espressa dai Paesi dell'Europa settentrionale e orientale riflette una dipendenza dagli Stati Uniti: "Questi Paesi, essenzialmente i Paesi baltici e quelli scandinavi, sono legati agli Stati Uniti. Guardano alla protezione statunitense come a uno scudo", ha dichiarato l'ex capo dello Stato. Si tratta però, secondo Hollande, di una condotta rischiosa, dal momento che in futuro gli Usa potrebbero esprimere un presidente o un Congresso "più isolazionisti", e meno propensi a intervenire direttamente nelle dinamiche europee. "Dobbiamo convincere i nostri partner europei che l'Unione europea è fatta di principi e valori politici. Non dovremmo deviare da essi, ma il partenariato può anche offrire solide e preziose garanzie di sicurezza". Hollande vede ancora in Francia e Germania "il fulcro indispensabile a garantire la coesione europea", che però dovrebbe essere rafforzata "ridefinendo i contributi di entrambe le parti e fissando nuovi obiettivi, inclusa la sicurezza europea". (Was)