Regno Unito: aggiunte altre mille legge Ue alla revisione post Brexit

20 luglio 2021

- Sono stati aggiunti altri mille atti legislativi alla riforma del governo che prevede una revisione o la revoca tutte le normative dell'Ue ancora presenti nel libro degli statuti del Regno Unito entro la fine del 2023. Come riporta il quotidiano "Financial Times", il governo ha affermato che il numero di atti legislativi, che coprono più di 400 aree politiche, è arrivato ora a 3.700. Il governo ha anche ammesso che l'elenco non era esaustivo e avrebbe dovuto essere aggiornato trimestralmente. Tale riforma post Brexit di rivedere così tante leggi, così in fretta, ha attirato critiche da parte di esperti legali, secondo cui una revisione affrettata creerà un'incertezza giuridica costosa e destabilizzante. Per il governo, invece, il processo di revisione "massimizzerà i benefici della Brexit e testerà le opportunità di riforma". (Rel)