Medio Oriente: Netanyahu alla “Cnn”, pace con palestinesi quando finirà conflitto arabo-israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele potrà lavorare ad una pace duratura con i palestinesi una volta che il conflitto arabo-israeliano sarà effettivamente concluso. Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante una intervista con l’emittente “Cnn”. Rispondendo ad una domanda sulle preoccupazioni statunitensi in merito alle tensioni in Cisgiordania, il premier ha ricordato il successo rappresentato dagli Accordi di Abramo concordati durante l’amministrazione di Donald Trump, che hanno consentito ad Israele di normalizzare i rapporti con diversi Paesi arabi. “Ho incontrato di persona i palestinesi e i rappresentanti dei Paesi arabi, discutendo un nuovo concetto di pace”, ha aggiunto Netanyahu. Interpellato sulle possibile concessioni che Israele intende dare ai palestinesi, in termini territoriali, il premier si è detto “disposto a fornire tutto ciò di cui avranno bisogno per autogovernarsi: tuttavia, nulla che potrebbe rappresentare una minaccia per la nostra sicurezza”. (Was)