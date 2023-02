Usa: Pfizer prevede un importante calo dei ricavi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica statunitense Pfizer ha anticipato un drastico calo dei ricavi nel 2023, in vista della conclusione del programma avviato dal governo federale per acquistare vaccini e trattamenti contro il Covid-19. Durante una call organizzata con gli analisti per discutere i risultati finanziari al 31 dicembre, l’amministratore delegato, Albert Bourla, ha affermato che il 2023 sarà “un anno di transizione”, dopo il record di 57 miliardi di dollari di vendite registrato nell’anno appena trascorso. Per quanto riguarda il vaccino, la società si aspetta ricavi per 13,5 miliardi nel 2023, con un calo su base annuale del 64 per cento. (Was)