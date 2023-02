Usa-Cina: Blinken discuterà conflitto in Ucraina durante la visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, intende sollevare la questione del conflitto in Ucraina durante il suo viaggio ufficiale in Cina, previsto il 5 e 6 febbraio prossimi. Lo ha anticipato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, John Kirby. Secondo il portavoce, uno dei principali obiettivi della visita a Pechino sarà il rilancio dei canali di comunicazione tra le due maggiori potenze mondiali in materia di sicurezza, cambiamento climatico e altre questioni di mutuo interesse, interrotti a seguito della visita a Taiwan della ex presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, lo scorso agosto. (segue) (Was)