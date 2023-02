Usa-Cina: Blinken discuterà conflitto in Ucraina durante la visita a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken sarà il primo segretario di Stato Usa a visitare la Cina da ottobre 2018, quando il suo predecessore Mike Pompeo vi fece brevemente tappa di ritorno da colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong-un a Pyongyang. La Casa Bianca aveva preannunciato la visita di Blinken in Cina lo scorso novembre, dopo l'incontro tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping a margine del vertice del G20 in Indonesia, senza fornire però date precise. Il segretario del dipartimento di Stato ha già discusso lo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Cina nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo Qin lo scorso 1 gennaio. In quell’occasione, il titolare della diplomazia cinese ricordava gli scambi “sinceri, costruttivi e approfonditi” avuti con il funzionario statunitense quando era ambasciatore a Washington, esprimendo l’intenzione di lavorare per promuovere il miglioramento delle relazioni bilaterali. (Was)