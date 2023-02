Giappone: i due sciatori morti in una valanga erano atleti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due sciatori morti a causa di una valanga nella prefettura di Nagano, in Giappone, erano due atleti stranieri, tra cui l'ex campione del mondo 31enne di half-pipe, Kyle Smaine, originario della California. Lo ha reso noto ieri la Polizia giapponese. La seconda vittima della valanga è un 30enne austriaco, Christpoph Schoefegger. La valanga si è verificata domenica a Otari, in un'area nei pressi della stazione mondana di Tsugaike, a un'altitudine di 2.100 metri, dove 13 persone divise in tre gruppi stavano sciando fuori pista. La valanga ha investito in tutto cinque persone, tre delle quali sono riuscite a salvarsi. (Git)