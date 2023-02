Australia: governo annuncia sanzioni a carico di Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato ieri nuove sanzioni nei confronti di sei persone e tre entità legate alla giunta militare attualmente al potere in Myanmar. In una nota, il Tesoro ha ricordato che per due anni la giunta militare nel Paese ha “utilizzato la violenza e l’oppressione per negare alla popolazione il diritto di scegliere i propri leader”. “Gli Stati Uniti, insieme agli alleati, rimangono al fianco del popolo del Myanmar nel cammino verso la libertà e la democrazia”, ha aggiunto il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Le sanzioni hanno colpito la Commissione elettorale dell’unione (Uec) e due società legate al ministero delle Risorse naturali: Mining Enterprise 1 e Mining Enterprise 2. Le misure hanno colpito anche Myo Myint Oo, il ministro dell’Energia; il direttore generale della società statale Myanma Oil and Gas Enterprise (Moge), Aung Min, insieme al suo vice, Than Min; e Htun Aung, a capo dell’Aeronautica militare. (segue) (Res)