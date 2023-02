© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire il diritto di tutti ad “avere servizi facili e veloci abbiamo stabilito il principio che ogni cittadino, ogni territorio ed ogni comune deve avere la stessa attenzione”. Ad affermarlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook per illustrare i provvedimenti presi dal governo nei primi cento giorni dall’insediamento. (Rin)