Usa: proteste in Perù, democratici scrivono a Biden chiedendo di sospendere assistenza al Paese (6)

- Nelle ore precedenti il voto di lunedì Boluarte aveva dato un ultimatum al parlamento, annunciando che a fronte di un ulteriore resistenza del Congresso, il governo avrebbe presentato due proposte di riforma costituzionale per anticipare le elezioni generali entro l'anno. L'annuncio seguiva una nuova giornata di scontri tra i sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo e le forze di sicurezza, tensioni riaccese proprio dal rifiuto del parlamento di andare ad elezioni anticipate, con la morte di un altro civile. Secondo un sondaggio della Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi) il 70,9 per cento dei peruviani è favorevole a tenere elezioni generali anticipate nel 2023. (Was)