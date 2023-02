Migranti: Raimondo (Fd'I), giovedì in Aula Camera decreto su Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività delle Ong "sarà regolata e conformata al diritto internazionale. Un segnale importante per l'incolumità delle persone recuperate in mare e per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". Lo ha detto Fabio Raimondo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Trasporti alla Camera e relatore del provvedimento. "Abbiamo chiuso i lavori in Commissione nei tempi previsti e giovedì il decreto approderà alla Camera. Siamo assolutamente soddisfatti sia per i tempi rispettati sia per il contenuto della legge - conclude Raimondo - che finalmente regolamenta le condotte delle Ong". (Rin)