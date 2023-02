Usa: morte sul set del film “Rust”, Alec Baldwin formalmente accusato di omicidio colposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alec Baldwin è stato formalmente accusato di omicidio colposo per l’incidente avvenuto il 21 ottobre 2021 sul set del film “Rust”, dove l’attore statunitense ha involontariamente causato la morte della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, sparando con un’arma caricata con proiettili veri. L’ufficio del procuratore distrettuale di Santa Fe, nel New Mexico, ha avanzato accuse analoghe anche nei confronti di Hannah Gutierrez-Reed, che sul set era la responsabile delle armi di scena. Nello specifico, nei confronti dei due sono stati avanzati due diversi capi d’accusa: per il primo rischiano fino a 18 mesi di prigione, mentre la massima condanna per il secondo ammonta a cinque anni. (Was)