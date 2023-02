Usa: Camera approva proposta per porre fine allo stato di emergenza legato alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per porre fine allo stato di emergenza sanitaria pubblica legato alla pandemia di Covid-19, poco dopo che la Casa Bianca ha annunciato che la misura sarà terminata a partire da maggio di quest’anno. Il testo, passato con 220 voti favorevoli e 210 contrari nella camera a maggioranza repubblicana, porrebbe fine allo stato di emergenza con effetto immediato, in caso di ratifica della legge. Una prospettiva comunque improbabile, alla luce della maggioranza democratica al Senato. (Was)