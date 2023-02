Usa: la Camera voterà oggi la rimozione di Ilhan Omar dalla commissione Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici repubblicani della Camera dei rappresentanti Usa hanno fissato per oggi, primo febbraio, il voto sulla rimozione della deputata progressista Ilhan Omar dalla commissione Affari esteri della Camera. La calendarizzazione del voto segue il raggiungimento di un compromesso in merito al testo della risoluzione, a seguito del quale tre deputati repubblicani hanno ritirato la loro opposizione al provvedimento. La risoluzione elenca una serie di dichiarazioni controverse da parte di Omar, che negli ultimi anni è stata più volte al centro di polemiche per affermazioni percepite come antisemite o denigratorie nei confronti degli Stati Uniti. I Repubblicani giustificano la rimozione di Omar, così come quella di altri due democratici dalla commissione Intelligence, citando misure analoghe assunte dal Partito repubblicano due anni fa, quando privò dei loro ruoli in commissione i conservatori Marjorie Taylor Greene e Paul Gosar. Alcuni deputati repubblicani, come Matt Gaetz, hanno però sollevato perplessità, dicendosi contrari in tutti i casi alla privazione di ruoli istituzionali sulla base di opinioni controverse. (Was)