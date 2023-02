Imprese: Mufg lancia fondo da 100 milioni di dollari a sostegno delle startup indonesiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Ufj Financial Group, la più grande tra le mega-banche del Giappone, ha inaugurato un fondo d'investimento da 100 milioni di dollari destinato alle startup dell'Indonesia. La gestione del fondo è stata affidata all'unità di venture capital della banca, Mufg Innovation Partners, che ha già individuato 15 startup in cui investire. In Indonesia Mufg controlla già l'istituto di credito Bank Danamon, ma ha faticato a introdurre e offrire servizi fintech in quel Paese. L'Indonesia ad oggi è il secondo Paese del Sud-est asiatico dopo Singapore per numero di startup. (Git)