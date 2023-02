Governo: Meloni, in cento giorni fatte più di cento cose utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo deciso di fare il punto sul nostro lavoro. Ci siamo chiesti se avessimo fatto almeno una cosa utile ogni giorno ma erano di più”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook per illustrare i provvedimenti presi dal governo nei primi cento giorni dall’insediamento. “Abbiamo raccolto le prime cento azioni in cento giorni, dai provvedimenti contro la mafia, al controllo per la legalità, dai migranti al tetto al prezzo del gas”, ha aggiunto. (Rin)