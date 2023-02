Usa: morte di Tyre Nichols, vicepresidente Harris parteciperà ai funerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, parteciperà domani ai funerali di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano morto in ospedale a Memphis il 10 gennaio scorso, a causa delle ferite riportate durante il pestaggio ricevuto da cinque agenti di polizia che lo hanno fermato ad un posto di blocco , tre giorni prima. Un funzionario della Casa Bianca ha confermato all’emittente “Cnn” che la vicepresidente ha avuto oggi un colloquio telefonico con la madre e il patrigno del ragazzo, RowVaughn Wells e Rodney Wells. “La vicepresidente ha fatto le sue condoglianze per la vicenda, offrendo il sostegno del governo alla famiglia in questo periodo difficile”, ha detto il portavoce. (Was)