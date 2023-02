Usa: proteste in Perù, democratici scrivono a Biden chiedendo di sospendere assistenza al Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri peruviana, Ana Cecilia Gervasi, inizia oggi una visita ufficiale a Washington. Il viaggio, che si svolge nel pieno delle proteste antigovernative in corso in Perù, mira a “rafforzare l’immagine internazionale” del Paese, fa sapere il ministero degli Esteri in una serie di tweet. La visita, si legge, “rafforzerà le relazioni bilaterali e la promozione degli investimenti". La ministra terrà incontri con alti rappresentanti del governo Usa, rappresentanti del Senato e della Camera e organizzazioni della società civile. L'ordine del giorno prevede anche incontri con il settore privato statunitense. (segue) (Was)