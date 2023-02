Usa: proteste in Perù, democratici scrivono a Biden chiedendo di sospendere assistenza al Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha chiesto alle autorità peruviane di convocare subito elezioni generali e ha espresso preoccupazione per l’eccessivo uso della forza da parte delle forze di sicurezza durante le proteste antigovernative in corso. "Il Consiglio permanente dell'Osa dichiara il suo fermo appello alle autorità peruviane affinché garantiscano il governo e le istituzioni democratiche organizzando tempestivamente elezioni generali eque, libere e trasparenti, con osservazione elettorale internazionale", si legge nella risoluzione approvata ieri durante la riunione del Consiglio permanente dell’organismo panamericano. La risoluzione chiede anche l'adozione di “misure efficaci” per fare luce sugli “atti di violenza” avvenuti in Perù e chiede al governo peruviano di rispettare il giusto processo per le persone arrestate durante le manifestazioni. (segue) (Was)