Usa: proteste in Perù, democratici scrivono a Biden chiedendo di sospendere assistenza al Paese (5)

- Contestualmente, il parlamento del Perù ha approvato la mozione per riammettere al dibattito e al successivo voto l’anticipo delle elezioni generali al 2023, nel tentativo di placare le proteste in corso nel Paese. La mozione, riferisce la stampa peruviana, è stata approvata con 66 voti a favore, 49 contrari e 6 astenuti. Lo scorso 27 gennaio lo stesso parlamento aveva bocciato l'anticipo delle elezioni con 45 voti a favore, 65 contrari e due astensioni. I banchi della sinistra, in teoria i più vicini alle richieste dei manifestanti, avevano denunciato come "fraudolenta" la strada delle elezioni anticipate senza che la presidente Dina Boluarte, subentrata al presidente Pedro Castillo, presenti le dimissioni e senza il contestuale via libera a un processo costituente. (segue) (Was)