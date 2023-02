Ucraina: Zelensky, in corso preparativi per vertice con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina si sta preparando al vertice con l'Unione Europea (Ue), occasione per elaborare "in dettaglio" le risposte all'aggressione della Russia. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio televisivo. "Stiamo ultimando i preparativi per il vertice Ucraina-Unione Europea previsto per questa settimana", ha detto il presidente ricordando di essere in attesa di "notizie" dai partner europei. "Attendiamo le decisioni dei nostri partner, corrispondenti al livello raggiunto di interazione tra le nostre istituzioni e l'Ue. Stiamo elaborando la situazione in dettaglio in tutte le principali aree operative, e in futuro. Cosa si sta preparando l'occupante e cosa stiamo già rispondendo ai preparativi per la vendetta della Russia", ha aggiunto.(Kiu)