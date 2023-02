Brasile: Lula, affiancare responsabilità fiscale a serietà sociale verso i bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato che il suo governo affiancherà alla responsabilità fiscale dal punto di vista economico una rinnovata "serietà sociale" e responsabilità verso i più bisognosi. "Le persone hanno votato per noi perché si aspettano che ci prendiamo cura di loro, che facciamo qualcosa per migliorare le loro vite. Sono molto favorevole alla stabilità economica e lavoreremo per una stabilità fiscale. Tuttavia vogliamo anche stabilità e serietà politica e sociale", ha detto nel corso della cerimonia di firma di due decreti che istituiscono il Consiglio di partecipazione sociale e il Sistema interministeriale di partecipazione sociale. "E' vero che il nostro Paese ha tanti debiti da pagare. Ma il debito impagabile da cinque secoli è il debito sociale contratto con il popolo brasiliano. Non è possibile che il terzo produttore di cibo al mondo, il più grande produttore di carne al mondo, permetta che il proprio popolo soffra la fame", ha concluso Lula. (segue) (Brb)