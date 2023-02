Brasile: Lula, affiancare responsabilità fiscale a serietà sociale verso i bisognosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione del Consiglio di partecipazione sociale e del Sistema interministeriale di partecipazione sociale "inaugura la riapertura del dialogo tra il governo federale e i movimenti sociali, dopo anni di smantellamento delle strutture di partecipazione popolare", si legge nel comunicato allegato al decreto. Il Consiglio, riferisce il governo, "riunisce 57 movimenti popolari, entità della società civile, forum e spazi di articolazione politica e sociale in rappresentanza dell'intero Paese". Nel corso della transizione, prosegue la nota, Lula "ha prodotto una diagnosi dettagliata dello scenario della partecipazione sociale nel Paese negli ultimi anni, e ha presentato proposte per la ripresa di istituzioni e strumenti di partecipazione popolare all'elaborazione e al controllo delle politiche pubbliche", oltre che "evidenziato la necessità che il governo eletto consolidi azioni e strutture partecipative in tutti gli organi di amministrazione diretta e indiretta dell'Unione, finalizzate alla costruzione di politiche pubbliche democratiche, nonché nella mediazione dei conflitti". (segue) (Brb)