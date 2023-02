Usa-Giordania: presidente della Camera incontra a Washington il re Abdullah II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha incontrato oggi il re di Giordania, Abdullah II, con cui ha discusso una serie di temi strategici sul piano bilaterale. Lo riferisce una nota. “È per me un grande onore accogliere il re di Giordania e la sua famiglia: il legame di amicizia che unisce i nostri Paesi, insieme agli sforzi della Giordania per promuovere la pace, sono la perfetta espressione della nostra visione relativamente al Medio Oriente”, ha detto. (Was)