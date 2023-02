Cospito: Bonelli (Avs), Del Mastro divulga notizie sensibili, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia con delega al Dap "ammette che è lui che ha informato il suo collega di partito Donzelli del contenuto dei colloqui tra i mafiosi e Cospito che si trovano dentro una relazione riservata. Del Mastro ha scambiato le istituzioni e la riservatezze a cui sarebbe chiamato l'esponente di governo e conseguentemente Donzelli, come se fossero in una trattoria davanti a troppi calici di vino". Lo dichiara il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza verdi sinistra, Angelo Bonelli, secondo cui "non c'è alternativa che inviare un esposto alla procura di Roma per verificare se siano stati commessi reati nella diffusione di notizie riservate , in ogni caso anche il sottosegretario Delmastro si deve dimettere perché non garantisce la necessaria riservatezza degli atti sensibili che gestisce." (Rin)