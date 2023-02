Fisco: Meloni, combattiamo evasione dove si annida davvero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla tregua fiscale all’estensione della flat tax, passando per la detestazione delle mance "abbiamo cominciato a costruire uno Stato più amico di chi produce” ed “abbiamo cominciato a combattere l’evasione fiscale dove si annida davvero”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook per illustrare i provvedimenti presi dal governo nei primi cento giorni dall’insediamento. (Rin)