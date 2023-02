Francia-Ucraina: Macron riceve ministro Difesa Reznikov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto nel pomeriggio il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, a Parigi per una visita di due giorni che terminerà domani. Lo ha reso noto l'Eliseo. L'obiettivo è quello di confermare il sostegno di Parigi a Kiev nell'ambito del conflitto in corso co la Russia "ricordare la disposizione della Francia nel rispondere ai bisogni delle forze armate ucraine", ha fatto sapere l'Eliseo. Sempre questo pomeriggio Macron ha avuto un colloquio con il presidente del Parlamento ucraino, Rouslan Stefantchouk. (Frp)