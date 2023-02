Migranti: Lomuti (M5s), decreto Ong obbrobrio etico e scempio legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge che regolamenta l'attività delle Ong nel salvataggio dei migranti "è un obbrobrio etico e uno scempio legislativo, destinato a portare le autorità italiane in tribunale, poiché ostacolare il soccorso in mare significa violare, in un colpo solo, il diritto internazionale, le nostre leggi nazionali e la nostra Costituzione". Lo ha dichiarato il senatore Arnaldo Lomuti, capogruppo del Movimento 5 stelle nella commissione Esteri della Camera, intervenendo nel corso della discussione in commissione sul decreto-legge sui flussi migratori. Lo stesso ha parlato di "un vero capolavoro! Ma ci rendiamo conto? Una legge che, attraverso la diabolica trovata del divieto di soccorsi plurimi, obbliga all'omissione di soccorso e punisce chi salva vite con sanzioni pesantissime. Questa follia rischia di applicarsi già per il caso della nave Geo Barents, colpevole di aver salvato al volo dei bambini che stavano per annegare, mentre navigava verso il porto assegnato dopo un primo soccorso". Da anni, ha aggiunto, "noi diciamo che l'Italia non può essere lasciata sola dall'Europa a gestire i flussi migratori, ma questa è una battaglia politica che va fatta a Bruxelles, affrontando con coraggio capi di Stato e di governo, a partire dagli amici sovranisti di Meloni e Salvini che sono il vero ostacolo a una svolta. Non con proposte assurde e inattuabili come la panzana del blocco navale o con ciniche misure di propaganda, come questo decreto, fatte sulla pelle di un'umanità disperata".(Rin)