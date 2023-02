Autonomia: Salvini, riforma conviene a tutti, nessun perde un euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con un Paese fondato sull’autonomia nessuno perde un euro, anzi conviene a tutti. Non ci sono travasi di soldi in giro per l’Italia”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Porta a porta” su Rai1. La riforma dell’autonomia differenziata “taglia sprechi, burocrazia e tempi persi dando responsabilità a chi governa” i territori, anche perché oggi “ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B”, ha aggiunto. (Rin)