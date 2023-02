Usa: sfruttamento di minori su Twitter, senatore democratico chiede di avviare una indagine sulla società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Dick Durbin ha scritto una lettera al procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, chiedendo al dipartimento della Giustizia di avviare una revisione sulle politiche di Twitter per il monitoraggio e la cancellazione dei contenuti che rientrano nel reato di sfruttamento sessuale minorile. Nel testo, il presidente della commissione Giustizia alla camera alta del Congresso ha definito “inaccettabile” il fatto che le autorità federali non siano ancora riuscite a trovare una soluzione al problema. “La società non è stata in grado di fornire rassicurazioni concrete sulla capacità di moderare la piattaforma e cancellare i contenuti relativi allo sfruttamento sessuale di minori: si tratta di un rischio molto serio”, ha scritto Durbin, chiedendo al dipartimento della Giustizia di valutare anche l’avvio di una indagine formale sulla vicenda. (Was)