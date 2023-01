Governo: Meloni, impresso cambio passo in contrasto illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai provvedimenti contro la mafia, come il mantenimento del carcere ostativo, fino al contrasto all'illegalità, anche con controlli a tappeto nelle stazioni ed il via alle procedure per oltre 10 mila assunzioni nelle forze dell'ordine “abbiamo impresso un cambio di passo dello Stato nel contrasto all'illegalità”. E’ quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook per illustrare i provvedimenti presi dal governo nei primi cento giorni dall’insediamento. (Rin)