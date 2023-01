Migranti: Meloni, cominciato a difendere confini da trafficanti di essere umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo cominciato a difendere i nostri confini dai trafficanti di essere umani”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook per illustrare i provvedimenti presi dal governo nei primi cento giorni dall’insediamento. Parlando di questi provvedimenti, il presidente ha ricordato: “Dalla lotta all'immigrazione illegale, con il decreto sulle Ong e il riconoscimento da parte dell'Ue della necessità di affrontare il problema dei migranti in modo strutturale come chiesto dall'Italia, fino alla gestione dell'immigrazione legale, fissando le quote di chi può venire a lavorare in Italia rispettando le regole”. (Rin)