Governo: Meloni, si può e si deve sempre fare di più ma soddisfatta primi cento giorni

- Nei primi cento giorni di governo “potevamo fare di più, si può sempre fare di più e si deve sempre fare di più e meglio ma io sono soddisfatta del fatto che non sia passato nemmeno un giorno senza che abbiamo tentato di dare almeno una risposta” ai cittadini. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook per illustrare i provvedimenti presi dal governo nei primi cento giorni dall’insediamento. (Rin)