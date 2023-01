Cospito: Orlando (Pd), Donzelli ha fatto qualcosa di grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Donzelli oggi ha fatto una cosa molto grave. E' evidente che noi, quando siamo andati a vedere Cospito in carcere, non potessimo sapere che conversazioni avesse avuto". Lo ha affermato il parlamentare del Partito democratico, Andrea Orlando, ospite a "Otto e mezzo" su La7. Per l'ex ministro "la gravità dei fatti sta soprattutto nella diffusione di notizie che sono nell'interesse della sicurezza generale e assolutamente riservate, come dimostra la richiesta di Nordio al suo capo di gabinetto". (Rin)