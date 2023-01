Usa: Biden attacca il presidente della Camera, promesse “bizzarre” per ottenere voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha criticato il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, per avere fatto promesse “bizzarre e inusuali” ai propri colleghi, allo scopo di raccogliere i voti necessari per garantire la sua nomina alla presidenza della camera bassa del Congresso. Parlando al cantiere per la costruzione di un nuovo tunnel ferroviario sotto il fiume Hudson, il presidente Usa ha anche criticato il Partito repubblicano per aver tentato di tagliare i fondi al programma Medicare per la copertura sanitaria. Le affermazioni di Biden arrivano solo un giorno prima del suo incontro con McCarthy, programmato per domani allo scopo di discutere un accordo sull’innalzamento del tetto del debito federale. (Was)