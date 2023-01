Haiti: Usa arrestano altri 4 uomini coinvolti nell’assassinio del presidente Moise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno completato il trasferimento negli Usa di quattro uomini arrestati ad Haiti per il presunto coinvolgimento nell’assassinio del presidente Jovenel Moise, avvenuto il 7 luglio 2021. Il caso di cui si sta occupando il distretto giudiziario meridionale della Florida vede James Solages e Joseph Vincent (entrambi con la doppia cittadinanza haitiano-statunitense), insieme al colombiano German Alejandro Rivera Garcia, accusati di cospirazione per commettere un omicidio o un rapimento al di fuori del territorio statunitense. Una causa separata è stata avanzata anche nei confronti di Christian Sanon, anche lui con la doppia cittadinanza, accusato di cospirazione per avere organizzato uno schema per esportare illegalmente beni di produzione statunitense. Il processo a carico dei quattro uomini inizierà domani a Miami: il loro arresto porta a sette il totale delle persone catturate dalle autorità statunitensi per crimini legati all’assassinio del presidente haitiano. (segue) (Was)