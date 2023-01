Migranti: Meloni vede Grandi, ottima collaborazione con Unhcr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato questo pomeriggio l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Secondo quanto reso noto da palazzo Chigi, il Presidente Meloni ha confermato l’apprezzamento del governo italiano per l’operato dell’Alto Commissariato in favore della protezione e del benessere dei rifugiati e ha sottolineato l’ottima collaborazione dell’Unhcr con l’Italia soprattutto in Libia e nel Sahel e nella realizzazione di corridoi umanitari. (Rin)