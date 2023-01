Imprese: Spagna, Abertis chiude un'emissione di 600 milioni di euro in obbligazioni sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Abertis ha completato l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario legato a obiettivi ambientali per un valore di 600 milioni di euro al fine di rifinanziare parte delle passività della società, che quest'anno assumerà la scadenza di un'obbligazione da 900 milioni di euro. Il collocamento, rivolto a investitori qualificati internazionali, ha ottenuto un aumento di sei volte della domanda, che ha permesso di fissare un tasso di interesse del 4,1 per cento a 6,5 anni, come comunicato dalla società alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). Tra gli obiettivi indicati dall'azienda figura la riduzione delle emissioni del 40 Scope 1 e 2 (dirette e indirette) del 40 per cento entro il 2027 e del 50 per cento entro il 2030, e ridurre le emissioni delle autovetture circolanti del 16 per cento entro il 2027 e del 22 per cento entro il 2030. (segue) (Spm)