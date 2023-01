© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessora ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini partecipa all'incontro pubblico "Per Tragliatella" per illustrare ai cittadini il Piano investimenti di Acea. Associazione Centro anziani Tragliatella, via Zubiena 11 a Roma (ore 17)REGIONE LAZIO- Seduta del consiglio regionale del Lazio per la convalida dell'elezione di Paolo Della Rocca, Gianfranco Zambelli, Cristiana Avenali, Giacomo Moscati e Barbara Di Rollo alla carica di consigliere regionale (ore 11) (segue) (Rer)