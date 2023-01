Usa: Minnesota, governatore firma legge per garantire il diritto all’aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha firmato una proposta di legge per tutelare il diritto fondamentale all’aborto all’interno dello Stato. Il testo, denominato Protect Reproductive Options Act (Pro Act), è stato approvato dal Senato statale sabato scorso, dopo 14 ore di dibattito in cui i repubblicani hanno proposto una serie di emendamenti rifiutati in blocco. “Il messaggio che intendiamo mandare è molto chiaro: in questo Stato tuteliamo i diritti dei cittadini”, ha detto Walz al momento della firma. La notizia è stata accolta favorevolmente anche dalla Casa Bianca, la cui portavoce, Karine Jean-Pierre, ha ricordato in una nota il “dilagante sostegno” dei cittadini statunitensi nei confronti del diritto all’aborto. “Mentre i repubblicani al Congresso continuano a proporre politiche estreme, come un divieto dell’aborto a livello federale, l’amministrazione Biden sta continuando a lavorare per proteggere i cittadini”, ha concluso. (Was)