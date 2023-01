Haiti: Usa arrestano altri 4 uomini coinvolti nell’assassinio del presidente Moise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all’accusa, almeno due di essi avrebbero partecipato ad un incontro in Florida per discutere “un cambio di regime ad Haiti”, durante il quale sarebbe stata anche fornita una lista di armi ed equipaggiamenti considerati necessari per raggiungere l’obiettivo. Nel maggio del 2021, Sanon avrebbe acquistato alcune attrezzature per la sua “milizia privata” ad Haiti, composta prevalentemente da cittadini colombiani con addestramento militare e guidata da Rivera. Sanon è accusato di aver spedito una ventina di giubbotti antiproiettile ad Haiti per la sua milizia, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione. Il mese successivo, dopo che la Corte suprema di Haiti ha chiesto l’arresto di Moise, i tre uomini avrebbero confermato di stare pianificando la detenzione dell’ex presidente, con l’intenzione di trasportarlo in aereo “in una posizione sconosciuta”. Secondo il dipartimento della Giustizia, il piano non sarebbe andato in porto a causa della mancanza di alcune attrezzature, ma pochi giorni dopo Solages si sarebbe recato in Florida, per tornare ad Haiti solo a luglio e prendere parte all’operazione conclusa con l’assassinio del presidente. (Was)