Lazio 2023: Righini (Fd'I), investire in infrastrutture e tecnologia per Giubileo ed Expo

- Dopo anni di "impegni disattesi, si fa sempre più urgente la necessità di realizzare infrastrutture, viarie e ferroviarie, al fine di rendere il trasporto pubblico in Regione Lazio più efficiente ed adeguato a rispondere alle esigenze di pendolari e viaggiatori". Lo dichiara, in una nota, il candidato di Fratelli d'Italia alla carica di consigliere regionale del Lazio, Giancarlo Righini, a seguito a un convegno sul trasporto pubblico locale promosso a Roma da Ugl trasporti. "La Roma-Latina - aggiunge - il completamento dell'anello ferroviario di Roma, la Orte-Civitavecchia, la Cisterna-Valmontone, sono solo alcune delle opere pubbliche utili a migliorare la dotazione infrastrutturale regionale. Velocizzare i tempi per il completamento o l'avvio dei lavori, a seconda dei casi, insieme ad una seria programmazione di interventi manutentivi sulla rete ferroviaria, urbana ed extra-urbana, partendo dalla metropolitana della Capitale, proseguendo con le principali arterie viarie di competenza, oltre che investire sul'ammodernamento del parco mezzi, rotabili e non, sarnno le priorità di Fratelli d'Italia e della prossima giunta di Francesco Rocca. Grande attenzione inoltre va posta sulle opportunità che, da qui ai prossimi anni, la tecnologia ci metterà a disposizione, avendo ben chiaro che l'orizzonte dove presentarsi pronti, con un sistema di trasporti efficace, saranno gli appuntamenti del Giubileo e dell'Expo 2030", conclude Righini. (Com)