- L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, nel corso dell’incontro di oggi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ringraziato l’Italia per il costante sostegno assicurato all’Unhcr e ha condiviso l’importanza di assicurare una gestione europea dei flussi migratori con investimenti strategici in Africa. E’ quanto rende noto palazzo Chigi. (Rin)