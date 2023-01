© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’incontro odierno, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, hanno condiviso riflessioni sulla necessità di trovare al più presto una strada verso la pace in Ucraina, per porre fine alle sofferenze della popolazione e procedere alla ricostruzione del Paese. E’ quanto comunica palazzo Chigi. (Rin)