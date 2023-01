Lazio 2023: è lotta all'ultimo voto, continua lo scontro e il confronto tra candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È lotta all'ultimo voto nel Lazio e tra i tre principali candidati - Donatella Bianchi per il M5s, Alessio D'Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra - il confronto è già scontro. I tre sfidanti oggi si sono visti a Palazz Wedekind a Roma per un faccia a faccia. Il primo battibecco ha riguardato i due principali favoriti, D'Amato e Rocca, che hanno innescato l'ennesimo derby sanità, senza esclusione di colpi. "Le province sono penalizzate, con la sanità che è centralizzata su Roma. Siamo agli ultimi posti negli screening oncologici'', la stoccata di Rocca. ''Sono dati falsi. Tutti gli sopedali di nuova costruzione sono tutti nelle province, già finanziati'', la replica D'Amato. "Le sensazioni dei cittadini sono diverse, si sentono abbondanti", ha aggiunto Rocca. "Un conto sono le impressioni e un conto i numeri. Ti lascio i dati dei Lea" ha quindi ribattuto l'assessore uscente alla Sanità passando i suoi fogli all'ex presidente della Croce Rossa. "Ricominciamo coi Lea - ha sbuffato Rocca - capisco sia nervoso perché sente la medaglia di bronzo vicina", ha provocato Rocca . "Non sono nervoso, sono tranquillo ma irritato visto che ho aspettato un'ora e sono arrivato puntuale, anche perché avrei un impegno", ha concluso D'Amato, rispondendo al candidato del centrodestra, arrivato con più di mezz'ora di ritardo al confronto. (segue) (Rer)