Imprese: Spagna, Abertis chiude un'emissione di 600 milioni di euro in obbligazioni sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abertis ha, inoltre, fissato l'obiettivo di installare 633 nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici nei Paesi in cui gestisce le strade a pedaggio. La società ha affidato questa operazione a Crédit Agricole Cib, Jp. Morgan, Natixis e UniCredit in qualità di "coordinatori globali". Anche Bbva, CaixaBank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e Smbc hanno partecipato alla transazione. In occasione di una recente conferenza con gli analisti, in cui ha riunito 50 potenziali investitori, Abertis ha spiegato che il debito lordo totale del gruppo ammonta a 27,4 miliardi di euro - diviso equamente tra la società madre e le sue controllate - con un costo medio del 2 per cento e il 79 per cento indicizzato a tasso fisso. La liquidità attuale della società è di 8,4 miliardi di euro, di cui circa la metà in contanti e il resto in linee di credito non utilizzate. (Spm)