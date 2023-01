Antimafia: polemiche in Aula Camera, poi il via libera unanime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un'agenzia di stampa quotidiana che racconta quanto accade in Italia con un occhio attento al resto del mondo" Federico Fornaro

Presidente del Gruppo di Liberi e Uguali allaCamera dei Deputati

19 luglio 2021

- E non è servita a granché la sospensione dei lavori, che sono ripresi nel pomeriggio, al termine della conferenza dei capigruppo. Nella seduta pomeridiana, infatti, si è registrata una raffica di interventi a titolo personale di rappresentanti del Partito democratico, e non solo, che hanno sollevato rilievi sul ruolo di Donzelli quale vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). "Vorremmo avere due chiarimenti. Il collega Donzelli ha citato espressamente documenti depositati al ministero della Giustizia in data 28 dicembre 2022 e ha citato colloqui avvenuti nel carcere di Sassari tra detenuti al 41 bis in data 12 gennaio 2023. Anche in base al ruolo di Donzelli, di vicepresidente del Copasir, siamo a richiedere a Donzelli che ci dica ufficialmente come ha fatto ad avere questi documenti, a che titolo li ha avuti, facendo un grande servizio al detenuto Cospito perché lo ha fatto diventare, automaticamente e pubblicamente, il tramite tra gli anarchici e la mafia", ha segnalato il deputato del Pd, Federico Fornaro. "Non è possibile che io abbia avuto quelle informazioni dal Copasir, semplicemente perché per i documenti che possono essere consultabili, fuori dalle sedute, c’è un registro apposito e si va a firmare per poterli consultare. Ed il sottoscritto, al momento, non ha mai consultato alcun documento dell'archivio del Copasir", la replica di Donzelli. (segue) (Rin)